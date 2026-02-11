1.4.0 update Story of Seasons: Grand Bazaar voegt onder andere nieuwe kapsels en oogkleuren toe

Vorig jaar oktober bracht update 1.1.0 van Story of Seasons: Grand Bazaar een gloednieuwe modus met zich mee: de Happy Bingo-modus! In de tussentijd zijn er nog een paar bingokaarten toegevoegd, maar de 1.4.0 update is nét iets uitgebreider. Hoewel er nu opnieuw gloednieuwe bingokaarten beschikbaar worden gesteld, brengt de updates ook tien nieuwe kapsels en tien nieuwe oogkleuren met zich mee. Dat zorgt ervoor dat je jouw personage nog meer eigen kunt maken.

Verder kun je met één druk op de knop als je de wereldkaart voor je hebt, hoe het ervoor staat met jouw productie in de diverse windmolens. Dit zorgt voor een nog prettigere ervaring, aangezien je niet meer handmatig naar een molen hoeft te lopen om te kijken wanneer je producten klaar zijn. Als laatste zijn er nog een paar kleine foutjes uit het spel gehaald en is er een probleem opgelost die ervoor zorgde dat het spel kon crashen bij bepaalde cutscenes. De 1.4.0 update van Grand Bazaar is nu te downloaden op jouw Nintendo Switch (2).

just in time for sakura season!🌸



with new deluxe bingo cards, two new cherry blossom themed gliders, 10 new hairstyles/eye colours to choose from, and QoL updates!



read the patch notes: https://t.co/rNA8MRYlSr



happy gliding and thank you for your support! 🐮🫶 pic.twitter.com/KKU4rYseKd — Story of Seasons (@storyofseasons) February 10, 2026

Geniet jij nog volop van het boerenleventje in Story of Seasons: Grand Bazaar en ga jij jouw personage aanpassen met een nieuw kapsel of een andere oogkleur? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!