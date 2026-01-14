Lovish krijgt releasedatum

Uitgever Dangen Entertainment en ontwikkelaar Labs Work hebben de releasedatum onthuld voor Lovisch. De game werd afgelopen jaar al aangekondigd voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Nu is onthuld dat Lovisch vanaf 5 februari dit jaar verkrijgbaar zal zijn op beide platformen.

Lovish is een side-scrolling actie-avontuur, gemaakt in een 8-bit-stijl. Als de verliefde Sir Solomon moet je je een weg zien te banen door het kasteel van de Devil Lord. Zijn is missie is om de prinses te ‘redden’ en haar hart te ‘veroveren’. Maar zal ze wel voor hem vallen? In de ruim vijftig levels moet je platformen, vechten, puzzelen en meer. Elke kamer is een level en wat er gebeurt is elke keer een verrassing. Hierdoor blijft het leuk om door de kamers te spelen.

Bij de onthulling van de releasedatum werd geen nieuwe trailer vrijgegeven. Voor wie een indruk van de game wil, hebben we hieronder een oudere trailer!



