Rating The Disney Afternoon Collection gespot voor Switch 2

Het ziet ernaar uit dat gamebundel The Disney Afternoon Collection naar Nintendo Switch én Switch 2 komt. Hoewel daar geen officiële bevestiging van is geweest, is er wel een rating opgedoken op de website van ESRB (de Amerikaanse variant van PEGI). Zal deze collectie binnenkort eindelijk op Nintendo-consoles te spelen zijn?

The Disney Afternoon Collection kwam oorspronkelijk uit in 2017. Dat klinkt misschien alsof dat vrij recent was, maar dat is alweer negen jaar geleden! Destijds werd de bundel uitgebracht op pc, PlayStation en Xbox, maar niet op Nintendo Switch. Jammer, want de originele Switch was dat jaar natuurlijk ook gloedje nieuw. Ook de andere Nintendo-consoles van die tijd (3DS, Wii U) werden overgeslagen. Nu deze vermelding op ESRB echter is opgedoken, lijkt het erop dat hier eindelijk verandering in gaat komen. Lijkt – er is immers nog niets officieel aangekondigd.

Het lezen van het woord ‘Disney’ is voor veel mensen al genoeg om de games meteen te willen spelen, maar wat is The Disney Afternoon Collection nu eigenlijk? De compilatie bestaat uit zes retrogames, namelijk: Chip ‘n Dale Rescue Rangers, Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck en TaleSpin. Deze zijn allemaal opgepoetst voor modernere consoles, terwijl ze tegelijkertijd hun retro feel behouden. Bovendien worden er een aantal nieuwe features geïntroduceerd om nog een extra laagje uitdaging toe te voegen: Boss Rush en Time Attack. Mag het voor jou juist liever een tandje minder moeilijk? Met de Rewind-functie worden die pittige platforming-stukken nét even iets gemakkelijker.

Wanneer er meer bekend is over The Disney Afternoon Collection, lees je dat natuurlijk hier.