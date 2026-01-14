Update 3.0.0 van Animal Crossing: New Horizons is nu al te downloaden!

Donderdag 30 oktober 2025 verscheen er een aankondigingsvideo omtrent de gratis 3.0.0 update en Switch 2-editie van Animal Crossing: New Horizons. Zowel de update als de upgradepack zouden vanaf morgen, 15 januari, beschikbaar worden gesteld. Echter klopt die informatie blijkbaar niet helemaal, aangezien de uitgebreide 3.0.0 update vanaf dit moment voor Switch- en Switch 2-bezitters te downloaden is! Dat betekent dat je nu al aan de slag kunt met de nieuwste versie van het spel en dus vandaag een bezoekje aan het hotel kan brengen en gebruik mag maken van Resetti’s Rommelruimerij.

De nieuwste versie beidt brengt overigens ook nog andere dingen met zich mee, waarover je in dit uitgebreide artikel meer kunt lezen. In datzelfde artikel staan trouwens ook alle details over de Nintendo Switch 2 Edition, die morgen uitkomt. Het handmatig downloaden van de update is trouwens erg eenvoudig. Je hoeft namelijk alleen maar op het startscherm op de plusknop te klikken als je op het Animal Crossing-icoontje staat. Vervolgens ga je naar het kopje ”Software-update” en klik je op ”Via het internet”. Dan hoef je alleen nog maar te wachten tot update 3.0.0 gedownload is en dan is jouw eilandleventje nog leuker geworden!

Ga jij nu direct een kijkje nemen op jouw eiland nu je dit goede nieuws te horen hebt gekregen? Laat het ons dan weten in de reacties!