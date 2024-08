Management sim Turmoil krijgt DLC

Turmoil, de management sim die je innerlijke oliemagnaat naar boven haalt, krijgt binnenkort DLC: Deeper Underground. De pc-versie is vanaf 12 september beschikbaar. Voor consoles is er nog geen definitieve releasedatum bekend, maar die zou niet al te lang op zich moeten laten wachten. In de onderstaande trailer zien we welke nieuwe content er allemaal naar de game komt:

Deeper Underground belooft zo te zien heel wat nieuwe features! De game zelf is inmiddels een jaartje of vier te spelen op de Nintendo Switch (inclusief de eerste DLC, The Heat Is On), maar mocht je hem al hebben uitgespeeld, is deze DLC wellicht reden om Turmoil nog eens tevoorschijn te halen. Er is namelijk ook een nieuwe campagne om te spelen, die zich afspeelt tijdens de Roaring Twenties. Natuurlijk zullen alle nieuwe mechanics hier uitgebreid in aan bod komen.

Eerst even terug naar het begin. Turmoil is een management sim waarin jij je opwerkt tot een ware oliemagnaat. Je koopt een stuk land en gaat aan het boren. Hoe meer olie je vindt en verkoopt, hoe meer winst je maakt en hoe meer je vervolgens kunt doen. Zoals aandelen kopen, een van de belangrijkste doelen in de game. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot, want er zit natuurlijk meer dan alleen olie in de grond. Je moet bijvoorbeeld goed uitkijken dat je boor niet vastloopt op een rotsenpartij. Bovendien vind je ook gasbubbels onder de grond, die je kunnen helpen als je er goed gebruik van maakt. Maar ook boven de grond komt er een hoop geregel bij kijken, om nog maar niet te spreken over je concurrentie.

Deeper Underground voegt brandstof en water toe aan de game. Het gaat dus niet langer alleen meer om het verkopen van olie, maar ook om het converteren van olie naar benzine. En daar komt heel wat nauwkeurige planning bij kijken. Bovendien wordt de ‘standaard’ gameplay afgewisseld met speciale onderzoeksmissies, waarbij je zo diep mogelijk moet boren. Een feature waar fans lang om hebben gevraagd, die nu eindelijk wordt geïmplementeerd. Even uitgeboord? In het hub-gedeelte vind je nieuwe NPC’s die jou van nieuwe spullen voorzien. Bovendien is er in de saloon nu een nieuwe minigame te spelen, in de vorm van een dobbelspel met de originele naam Dice Dice Dice.

Turmoil is op dit moment verkrijgbaar in de Nintendo eShop en kost € 14,99. De prijs voor de Deeper Underground DLC is nog niet bekend.