[Review] World of Goo 2 – Bouwen met Goo-ballen

In een tijd dat indiegames nog in opkomst waren, kwam World of Goo uit op de Nintendo Wii en pc. Het was het jaar 2008 en World of Goo bleek een grote hit te zijn. De sterke boodschap en uitdagende gameplay maakte het een geliefd spel onder gamers. Of je nou jong of oud was, World of Goo was voor iedereen. Nu heel veel jaren later is er World of Goo 2. Hét langverwachte vervolg waar niemand van durfde te dromen kwam op 2 augustus 2024 uit. Zal het vervolg een groot succes zijn? Je leest het in onze review van World of Goo 2!

World of Goo Corporation Organisation

Na de ‘schokkende’ gebeurtenissen in World of Goo gaat het verhaal verder in World of Goo 2. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik niet zo bekend was met het verhaal uit het eerste deel. Toen ik jong was, heb ik de game op de Wii gespeeld, maar het verhaal is compleet langs me heen gegaan. Om het vervolg goed te kunnen begrijpen heb ik daarom voorafgaand nogmaals World of Goo gespeeld en ditmaal op de Switch. Zo kwam ik al gelijk in de goede flow met bouwen en creatief nadenken. Het verhaal en de sfeer waren vrij duister en de boodschap kwam hard aan. Zeker in de tijd waarin we leven is de boodschap relevanter dan ooit tevoren. Al dat kopen van spullen en steeds meer van de wereld vragen eist zijn tol. Dat wordt maar mooi duidelijk gemaakt in het eerste deel.

In World of Goo 2 zit opnieuw een boodschap. Al is deze een stuk minder samenhangend en niet zo duidelijk. Je moet namelijk meer moeite doen om te begrijpen wat ze ermee willen zeggen. Je zou haast kunnen zeggen dat de rode draad mist. Het voelt voor mij als een stel losse thema’s dat ze aan willen kaarten of zelfs op de hak willen nemen. Dat komt voornamelijk in hoofdstuk 4 tot uiting. Het hoofdstuk is nogal polariserend: of je vindt de game daardoor geweldig of je bent gelijk geneigd de game weg te leggen. Wat er precies gebeurt, laat ik vanwege spoilers achterwege. Het belangrijkste om te weten is dat het World of Goo 2 een totaal andere lading geeft.

Nu heb ik het steeds over de boodschap, maar dat is natuurlijk vrij vaag. Ook hier kan ik wegens spoilers er niet te diep op ingaan. Om toch iets weg te geven volgt er nu een voorbeeld van een thema dat naar voren komt. In het begin zie je dat World of Goo Corporation, het bedrijf uit de eerste game, nu World of Goo Organisation heet en nog springlevend is. Alleen is het bedrijf nu op de groene toer en komt ‘green washing’ in beeld. Er zit dus best wel iets activistisch in de game en wat mij betreft is dat iets wat de serie zo goed maakt. Hadden ze dat in World of Goo 2 nog maar een stuk duidelijker gemaakt, dan was het helemaal perfect.

Bouwen met Goo-ballen

Net als in het origineel bestaat de game uit meerdere hoofdstukken met allerlei levels. In de meeste daarvan moet je de puzzel oplossen door met Goo-ballen bouwwerken te bouwen en ze zo naar de pijp te begeleiden. Mocht je onbekend zijn met Goo-ballen: dat zijn levende, ronde wezentjes waarmee je fantastische dingen kunt bouwen. Bovendien zijn er verschillende types. Zo kan je de groene weer losmaken als je ze gebruikt hebt in je bouwwerk in tegenstelling tot de zwarte. Daardoor komen er andere tactieken in beeld dan als je alleen zwarte Goo-ballen tot je beschikking hebt.

Nieuw is ‘Goo liquid’. Deze vloeistof werkt samen met een witte, doorzichtige soort Goo-ballen. Deze kan de vloeistof opnemen en transporteren door het bouwwerk. Dat komt dan weer van pas bij kanonnen om de vloeistof naar andere plekken te brengen. Die vloeistof kan ook gebruikt worden om Goo-ballen wakker te maken bijvoorbeeld. Al met al zijn er heel wat mogelijkheden.

De sfeer in World of Goo 2 is een stuk lichter dan in het eerste deel. Het heeft echter als nadeel dat de achtergronden daardoor vrij licht zijn. Met als gevolg dat de witte, doorzichtige Goo-ballen minder goed opvallen. Ook kan je slecht zien hoe de lijnen gaan lopen als je een Goo-bal wilt bevestigen. Dat helpt natuurlijk niet mee als je snel een bouwwerk wilt bouwen. In sommige levels heb je een duidelijk tijdslimiet en dan kan zo’n foutje cruciaal zijn.

Pittig en nog extra doelen

De puzzels zijn pittig. Er zijn soms wel wat hints via de bordjes die je in een level vindt, maar verder is er geen hulp te bekennen. Je hersens worden op de proef gesteld en je moet zelf achter de oplossing zien te komen. Soms is er een vaste reeks aan handelingen die je moet uitvoeren, maar vaak genoeg moet je jouw creativiteit aanspreken om een oplossing te bedenken. Hoewel het pittig is, heb je bijna altijd de mogelijkheid om een level over te slaan. Er is geen limiet op het gebruik van die functie, gelukkig maar. Hierdoor is het een stuk beter toegankelijk dan zonder die functie.

Mocht het allemaal te makkelijk zijn of je zoekt gewoon wat uitdaging, dan heeft World of Goo 2 nog wat leuks voor je. Er zijn namelijk in elk level drie doelen om te behalen: aantal Goo-ballen dat je naar de pijp hebt begeleid, aantal zetten en tijd. Bij ongeveer geen enkel level haalde ik in mijn eerste poging een van die doelen. Daarvoor moet je toch wat meer plannen en bekend zijn met het level. Zo kunnen er op plekken Goo-ballen verstopt zitten die je nodig hebt om het benodigde aantal Goo-ballen te halen voor het doel.

Geen support voor de Pro-controller

Voor het bouwen is het noodzakelijk dat de besturing goed werkt. In World of Goo 2 heb je twee opties: touchscreen of Joy-Con-controllers. De game is dus niet te gebruiken met een Pro-controller. Dit is best een groot nadeel als je graag op de tv speelt en de Joy-Con-controllers veel te klein vindt. Als ik naar mezelf kijk, dan is het geen groot gemis, want ik speel bijna altijd handheld. Ook heb ik World of Goo via het touchscreen gespeeld en was ik er dus al aan gewend. Wel is het zo dat als je het touchscreen gebruikt dat je vingers je zicht in de weg zitten. Hier had ik soms tijdens drukke levels last van, maar je went er snel genoeg aan. Het gebruik van de Joy-Con-controllers vond ik wat onnauwkeurig en zou ik niet zo snel aanraden.

Als laatste is de performance op de Switch acceptabel tot goed. Ja, de framerate dipt soms in drukke situaties omlaag, maar het is allemaal goed te doen. Al met al kan deze game goed op de Switch gespeeld worden.