Semi-open world metroidvania Lightwood aangekondigd voor de Switch

Lightwood is onderweg naar de Switch. Dat heeft studio Unfixed Brain’s laten weten. Dat is nog enigszins bijzonder, aangezien het een tijd niet goed leek te gaan met de game. Een kickstarter die vorig jaar werd ingezet liep rampzalig af, waarin maar een fractie van het gevraagd bedrag werd opgehaald. Desalniettemin zal de game bij release ook op de Switch verschijnen, al is helaas nog niet duidelijk wanneer dat is. Een releasedatum is namelijk nog niet gegeven. Benieuwd naar deze game? Een oude trailer kun je alvast hieronder bekijken.

Lightwood speelt zich af in een stervende boom. Jij gaat op zoek naar de eeuwenoude mysteries, welke het verval van het koninkrijk kunnen verklaren. Dit gaat alleen niet zo makkelijk, want onderweg zul je vele verschillende vijanden tegenkomen, insecten die je liever zien gaan dan komen. Vecht met de Lords van een gevallen koninkrijk terwijl je geheimen blootlegt en mysteries oplost. De game kan daarnaast op verschillende manieren gespeeld worden, al zul je dat wel moeten verdienen. Je vaardigheden en kennis zijn daarbij het belangrijkst.