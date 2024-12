Wargroove 2 als Games op Proef voor NSO-leden

Eens in de zoveel tijd kunnen Nintendo Switch Online-leden een gratis game testen. Zojuist is er een nieuwe game als Games op Proef aangekondigd. Vanaf 5 december kunnen NSO-leden Wargroove 2 gratis spelen. En dat tot 11 december. Dat geeft iedereen voldoende tijd om te kijken of Wargroove 2 een aankoop waard is. Wie weet speel je de game wel in deze periode al uit. De game is vanaf nu alvast gratis te downloaden in de Nintendo eShop, zodat je donderdag gelijk aan de slag kan.

Verplaats je eenheden strategisch in Wargroove 2, dat vanaf 5 december volledig gratis te spelen is tijdens een Games-op-Proef-periode!#NintendoSwitchOnline-leden kunnen de game nu alvast downloaden: https://t.co/856oTd6LlR pic.twitter.com/r3TEbToEpq — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 3, 2024

Wargroove 2 is het vervolg op de tactische game Wargroove. In dit vervolg staan er weer nieuwe uitdagingen op je te wachten. Zo is er een nieuwe factie die het strijdveld betreedt. De factie heeft verboden relieken gevonden en dat kan een grote ramp worden. In drie met elkaar verweven campagnes ontdek hoe het verhaal zal aflopen. Daarnaast zijn er nog vele andere modi om te ontdekken, waaronder een multiplayer-modus.

