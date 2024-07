Teaser gedeeld voor Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings

Bekijk hier de eerste beelden van een geanimeerde proloogserie voor Sonic x Shadow Generations

Eerder deze week werden we door de website van Sonic x Shadow generations al geteased met een mogelijk extra speelbaar karakter. Nu is er meer nieuws rondom deze game naar buiten gekomen. Om de release van het jaar van Shadow te vieren brengt SEGA dit jaar namelijk een speciale geanimeerde proloog serie uit genaamd Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings. Vandaag is de eerste teaser van deze geanimeerde serie gedeeld tijdens een panel op Anime Expo 2024. In de teaser zien we niet alleen Shadow en Maria, maar ook Emerl, die voor het eerst verscheen in de GBA-game Sonic battle uit 2003. Het wordt een serie van drie afleveringen die ergens deze herfst verschijnen. De afleveringen spelen zich af voor de gebeurtenissen in de game. Bekijk de teaser hieronder.

Sonic x Shadow Generations is een remaster van de game Sonic Generations die in 2011 verscheen voor de PlayStation 3, Xbox 360, 3DS en PC. Deze remaster voegt een geheel nieuwe Shadow campagne toe, waarin je met Shadow een geheel nieuw verhaal waarin hij het moet opnemen tegen zijn oude vijand Black Doom. In de basis game speel je ondertussen allerlei klassieke Sonic levels van voorgaande games als klassieke en moderne Sonic. De klassieke levels zijn in 2D en de moderne levels in 3D. In de game komt de gehele geschiedenis van Sonic (tot aan 2011) aanbod. Je start in Greenhill Zone, maar doorloopt ook modernere levels als City Escape uit Sonic Adventure 2 en Planet Wist uit Sonic Colors.