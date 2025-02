Probeer EA SPORTS FC 25 een week lang gratis uit met Games op Proef

Ben je fan van de EA SPORTS FC-serie op Nintendo’s hybride console? Lees dan vooral verder! Vandaag heeft Nintendo namelijk aangekondigd dat EA SPORTS FC 25 het volgende spel gaat zijn die Nintendo Switch Online-leden gratis kunnen uitproberen. Net zoals altijd gaat het om de volledige game die je een week lang zonder extra kosten kunt spelen. Gelukkig hoeven we niet heel lang meer te wachten, want volgende week maandag 24 februari tot en met zondag 2 maart kunnen we dankzij Games op Proef gratis het veld op! Je zal alleen wel voldoende opslagruimte moeten hebben, want het nieuwste EA SPORTS FC-spel neemt maar liefst ruim 31 gigabyte in beslag.

Wil je graag een sfeerimpressie van deze game zien? Dan kun je die in onderstaande tweet van Nintendo Nederland bekijken!