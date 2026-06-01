Minecraft lijkt Switch 2-editie te krijgen – ESRB-rating opgedoken

Regelmatig duiken er ratings op voor games of edities die in aantocht lijken te zijn. Dit keer gaat om een Switch 2-rating voor de immens populaire titel Minecraft. In 2018 kwam dit bouw-avontuur naar de OG Switch. Maar het lijkt erop dat er nu een aparte Switch 2-editie aanstaande is! Op de website van de ESRB – de Entertainment Software Rating Board, zeg maar de PEGI van Noord-Amerika – is een Switch 2-rating te vinden. Het lijkt er dus op dat de game een eigen Switch 2-editie gaat krijgen.

Minecraft is al beschikbaar op de Nintendo Switch 2 via backwards compatibility. Met andere woorden, je kunt de versie voor de OG Nintendo Switch op het systeem spelen. Een native versie voor de Nintendo Switch 2 zou echter nieuwe voordelen voor spelers kunnen bieden. Op dit moment is er nog niks officieel bekend over een Switch 2-editie van Minecraft, maar het zou zomaar kunnen dat er binnenkort een officiële aankondiging gaat komen. Als dat zo is dan lees je dat natuurlijk hier op Daily Nintendo!

Zie jij een Switch 2-editie van Minecraft wel zitten? We zijn benieuwd, laat het ons weten in de reacties!