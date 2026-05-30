Junkster verschijnt 16 juni op de Nintendo Switch 2

In november bracht ontwikkelaar Stormcloud Games het nieuws naar buiten dat Junkster gepland stond voor een release op onder andere de Nintendo Switch 2. We hebben er even op moeten wachten, maar de releasedatum is nu eindelijk bekend. Deze titel zal namelijk dinsdag 16 juni verschijnen op Nintendo’s tweede hybride console voor een bedrag van €9,99.

Junkster is een 3D-actie-platformspel, waarin je in de metalen body van UM-13 kruipt. Deze robot is al crashend terecht gekomen op een planeet vol afval. Iemands afval is andermans schat en daarom gaat UM-13 opzoek naar onderdelen die te gebruiken zijn om diens vervoermiddel te repareren. Visueel is deze game gebaseerd op Amerikaanse stipboeken uit de jaren 80. Dat is dan ook goed terug te zien in onderstaande aankondigingstrailer, die afgelopen november geüpload werd.