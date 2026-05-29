Vijfde gratis update in aantocht voor Inazuma Eleven: Victory Road

Vorig jaar in november verscheen Inazuma Eleven: Victory Road eindelijk voor de Nintendo Switch (2). De game had in aanloop naar de release vele hindernissen gekend met jarenlang uitstel als gevolg. Sinds de release gaat het een stuk beter. Zo beoordeelden we de game met een mooi cijfer, zoals je hier kan lezen, en ontvangt de game nog regelmatig updates. Vandaag heeft LEVEL-5 een vijfde gratis update aangekondigd. Deze heet New Kick-Off DLC en verschijnt op 11 juni 2026.

Deze update voegt nieuwe functie aan de game toe. Ten eerste, Seasonal Players zullen toegevoegd worden voor het officiële online toernooi Victory Road. Meer uitleg over dit toernooi vind je in onderstaande Japanstalige trailer.

Bovendien zal Synergies beschikbaar komen. Hiermee worden buffs gegeven aan het gehele team, wanneer aan bepaalde eisen wordt voldaan. Deze Synergies vindt je in de in-game shop. Om je te helpen met bouwen van een team en hoe je met Synergies rekening moet houden is er een speciale Crash-Course beschikbaar. Deze kan je hieronder bekijken, maar is helaas ook Japanstalig.

Als laatste voegt deze update een nieuwe Victory Road Route toe aan Chronicle Mode. Deze route volgt het verhaal van Destin Billows (Unmei Sasanami). Verdere details kan je vinden op de officiële website van Inazuma Eleven: Victory Road.

Kijk jij uit naar de vijfde update voor Inazuma Eleven: Victory Road? Laat het ons weten in de reacties! Hieronder kan je nog trailer over deze uitgebreide update bekijken.