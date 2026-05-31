A Minecraft Movie Squared in zomer 2027 in de bioscoop

Het is een goed moment om Minecraft-fan te zijn. Na het succes van de eerste Minecraft-film enige tijd geleden is dit weekend officieel het vervolg aangekondigd. Het officiële Minecraft-account op X plaatste gisteren een uitgebreide onthullingsvideo.

De nieuwe film komt op 23 juli 2027 in de bioscoop en zal A Minecraft Movie Squared gaan heten. Jack Black, Jason Mamoa en Danielle Brooks zijn terug om hun rollen opnieuw met verve te vertolken. Daarnaast zien we ook een paar nieuwe namen, zoals Matt Berry en niemand minder dan Kirsten Dunst. Uiteraard verklappen ze nog niet waar dit vervolg over zal gaan, maar de cast belooft in ieder geval heel wat nieuws. In de woorden van Brooks: “we nemen jullie dieper mee de Minecraft-wereld in”.

Ben jij zo iemand die de meest majestueuze kunstwerken maakt in Minecraft? Tegen het einde van de video zijn regisseur Jared Hess en de chief creative officer van Mojang Studios, Jens Bergensten, aan het woord. Samen kondigen ze de Minecraft Build Challenge aan, waar je een bijzondere prijs mee kunt winnen. De winnaar ziet zijn of haar bouwwerk mogelijk terug in de film of de aftiteling! Daarnaast worden de finalisten uitgenodigd voor een privé screening van de film. Voor meer informatie kun je hier even een kijkje nemen. Wacht in ieder geval niet te lang als je mee wilt doen – de uitdaging sluit op 8 juni alweer. Gaan we jouw creatie terugzien in de nieuwe Minecraft-film?