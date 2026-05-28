The Witch’s Bakery verschijnt in augustus voor de Switch (2)

Goed nieuws voor spelers die uitkijken naar de komst van The Witch’s Bakery, vandaag is duidelijk geworden dat we dit magische cozy RPG-avontuur in augustus op de Nintendo Switch en Switch 2 mogen verwelkomen. Dat laten uitgever Silver Lining Interactive en ontwikkelaar Sunny Lab weten met een nieuwe trailer die je hieronder kunt bekijken. Een precieze releasedatum is er nog niet, maar die zal ongetwijfeld binnenkort worden bekendgemaakt. Naast een digitale versie verschijnt er ook een fysieke versie voor zowel de Switch als Switch 2. De Switch 2-versie betreft een gamekeycard. De verwachte prijs ligt op €34,99.

Jij speelt als de heks Lunne, die aan het bakken slaat in de hoofdstad van Frankrijk. En als heks heb je natuurlijk wat bijzondere krachten. Lunne kan in de harten van mensen kijken en ze met hun emoties helpen met behulp van magie. Soms moet je daarvoor letterlijk in de harten van mensen duiken – het zogenaamde Heart’s Palace. The Witch’s Bakery neemt je mee van dag tot dag. Elk van die dagen is opgesplitst in drie delen. Overdag werk je in je bakkerij, ’s avonds ga je de stad in, en ’s nachts rust je uit, verbeter je je magische krachten en kun je je bakkerij decoreren. Als je de stad verkent, kun je verschillende arrondissementen van Parijs bezoeken, elk met hun eigen shops, personages en activiteiten.

