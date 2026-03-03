Mixtape wordt 7 mei beschikbaar gesteld voor de Nintendo Switch 2

Het spel Mixtape, dat ontwikkeld wordt door Beethoven and Dinosaur, komt op 7 mei naar de Nintendo Switch 2. Deze informatie werd met de wereld gedeeld toen we een trailer zagen tijdens de Indie World-presentatie van vanmiddag. De game viel op door de unieke stijl en prachtige belichting. Ben je benieuwd geworden? Dan is de trailer onderaan dit artikel zeker het bekijken waard!

In Mixtape volg je drie vrienden die nog één avontuur met z’n alle beleven. Teven haal je allemaal herinneringen op terwijl ze voor de laatste keer onderweg zijn naar een feest. Tijdens die dromerige reis maak je kennis met verschillende fases van hun leven. Zo komen er hoogte- en dieptepunten van de puberteit voorbij, maar ook de kattenkwaad die ze uithaalden en de bitterzoete gevoelens van opgroeien. Dit alles gebeurt onder begeleiding met muziek van onder andere DEVO, The Smashing Pumpkins en Siouxsie and the Banshees.