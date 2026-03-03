My Little Puppy aangekondigd voor de Nintendo Switch

Hondenfans opgelet! Vanmiddag tijdens de Indie World Showcase werd de cozy – maar ook emotionele titel – My Little Puppy aangekondigd. Dit avontuur komt op 29 mei digitaal naar de Nintendo Switch en in juni volgt een fysieke release. My Little Puppy is ontwikkeld en uitgegeven door Dreamotion en kwam eerder al naar de pc via Steam. Daar ontving het overweldigend positieve reviews.

Je volgt Bong-gu, de Welsh Corgi, die als door een wonder werd geadopteerd door een sjofele man die dol op hem was. Vanaf dat moment leefde Bong-gu zijn resterende dagen zoals elke andere hond. Touwtrekken, rondrennen, eten, slapen en genietend van zijn nieuwe leven. Maar uiteindelijk steekt Bong-gu de regenboogbrug over. Op een dag, in de hondenhemel, wordt Bong-gu wakker uit zijn dutje door een bekende geur. Hij ruikt zijn baasje! Dolblij besluit Bong-gu te ontsnappen uit de hondenhemel en begint hij aan een reis om herenigd te worden met zijn baasje. Wat volgt is een avontuur vol onverwachte gevaren. My Little Puppy is een verhaal over een hond, maar het is ook een verhaal over relaties, afscheid nemen en weer herenigd worden. Thema’s die ons allemaal raken, dus bereid je voor op een emotionele reis met Bong-gu. Leg de zakdoekjes maar vast klaar!