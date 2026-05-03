[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 19

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Wax Heads

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 5 mei

In Wax Heads werk jij in een record store die moeite moet doen om het hoofd boven water te houden. Help de vele aandoenlijke, excentrieke en besluiteloze klanten hun nieuwe perfecte CD te vinden terwijl je met je collega’s de ins-and-outs van de muziekwereld bespreekt. Met andere woorden, zorg ervoor dat deze CD winkel zijn ritme weer vind! Ontcijfer de vele raadselachtige hints van je klanten over wat ze leuk vinden, en los kleine puzzels op om de juiste CD te vinden.

Luister naar een originele soundtrack welke vele genres aanhaalt, en precies dat nostalgische gevoel probeert neer te zetten van muziekwinkels, terwijl je je verdiept in de meer dan 80 handgetekende CD hoezen, elk met hun eigen verhaal. Is de zanger van de Scandinavische band Jarhead echt vermoord door hun bandleden? Is het waar dat rapper RXXX vroeger een tv programma voor kinderen had? En heeft iemand ooit Mimi gezien?

Mixtape [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 7 mei

In Mixtape volg je drie vrienden die onderweg zijn naar het laatste feest dat ze samen zullen beleven. Onderweg halen ze herinneringen op aan hun jeugd, begeleid door een perfect samengestelde playlist. Deze playlist maakt ook van deze laatste reis een avontuur, een playlist van een generatie. Tijdens die dromerige reis maak je kennis met verschillende fases van hun leven. Zo komen er hoogte- en dieptepunten van de puberteit voorbij, maar ook de kattenkwaad die ze uithaalden en de bitterzoete gevoelens van opgroeien. Dit alles gebeurt onder begeleiding met muziek van onder andere DEVO, The Smashing Pumpkins en Siouxsie and the Banshees.

Duck Side of the Moon

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 7 mei

In deze cozy open-world game speel jij als Doug, een overwerkte eend-astronaut die op zoek is naar een nieuwe thuisplaneet. Neergestort in een vreemd sterrenstelsel, is deze pauze misschien precies wat hij nodig heeft! Of je nu de omgeving verkent of gewoon geniet van de sterren, in dit universum bepaal jij het tempo. Verken een wereld vol geheimen, waarbij je zeldzame materialen in grotten vind, vreemde outfits op de kermis en wie weet wat er zich in de binnenkant van een vulkaan bevind. Maak vrienden, verbeter je ruimteschip en vind een plek in dit kleurrijke universum.

Wat verder verschijnt in de week van 4 tot en met 10 mei

4 mei – External Exodus

5 mei – Shadows of the Afterland

7 mei – Akuma Rise

7 mei – Kill it with Fire 2

7 mei – Lost Twins 2

7 mei – Dungeon of Love: Catch Monsters to Make a Perfect Anime Girlfriend

7 mei – Sudoku Mania

7 mei – Zumba World: The Marble Monster Adventure

7 mei – Korean Drone Flying Tour 'Tapjeong Lake'

7 mei – Blood: Refresed Supply – Nintendo Switch 2 Edition

7 mei – Pa!nt

7 mei – Haneda Girl

7 mei – Tether Geist

7 mei – Versebound

7 mei – EGGCONSOLE 'Deep Dungeon' MSX

7 mei – BodyCamera FPS

7 mei – Blackspot -The Card Game-

7 mei – Chorus of Carcosa

7 mei – Doll Defenders

7 mei – To Farm Lands: Sowing Fields

7 mei – Bear No Grudge

7 mei – Bird Game III

7 mei – Drift & Stunt Mania

7 mei – Driftcraft

7 mei – Akita: Legends Squad

7 mei – Chicken Rescue

7 mei – Master Detective Reiji Takatori: Mystery Investigation

7 mei – Cozy Cat Cafe

7 mei – Girls who are Totally Into Me

8 mei – Urban Flow – Pro Edition

8 mei – Knights & Guns – Core Edition

8 mei – Cooking Arena – Legendary Edition

8 mei – Pets & Friends – Cuties Bundle

8 mei – Decline's Drops

8 mei – In Trusted Hands

8 mei – Drone Simulator Smash Zombies

8 mei – Codename: Black Crow

8 mei – Claim the Forest Seting Peace

8 mei – Kingdom Trails

8 mei – Mighty Aphid

9 mei – Antique Backgammon

