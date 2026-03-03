TOEM 2 heeft releasedatum in de zomer van 2026

Richting het einde van de Indie World-presentatie werden er in een korte tijd nog een paar spellen getoond. Eén van die games is het vervolg van TOEM. Het zal je dan ook niks verbazen dat TOEM 2 de titel is. Het spel wordt uiteraard ontwikkeld door Something We Made en zal ergens in de zomer van 2026 uit moeten komen op de Nintendo Switch. De exacte releasedatum zullen we nog even moeten wachten.

In TOEM 2 kruip je opnieuw in de huid van een nieuwsgierige fotograaf, die op een gloednieuw avontuur gaat. De game zit vol verborgen details en onderweg krijg je ook de taak om vrienden te helpen. Uiteraard is het ook jouw taak om kleine wonderen vast te leggen met jouw camera. Dit fototoestel is trouwens niet zo vertrouwd als je denkt, aangezien die een upgrade heeft gekregen. Het is in het vervolg op TOEM immers mogelijk om middels jouw camera puzzels op te lossen!

Wil je graag kennis maken met TOEM 2? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!