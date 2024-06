Miyamoto vind het “beter dat jongere mensen nu de games maken”

Miyamoto houdt zich momenteel vooral bezig met Pikmin Bloom en de Mario-films.

Onlangs was er weer een aandeelhouders meeting bij Nintendo. Hierin werden diverse vragen gesteld over de toekomst van het bedrijf. Één van deze vragen ging over de leeftijd van Miyamoto en zijn rol bij Nintendo. De man die de vraag stelde vind het belangrijk dat ontwikkelaars ook “voor hun lichaam zorgen”. Hieronder is een vertaalde quote te lezen van de vraag en het antwoord afkomstig van de X-gebruiker @NStyles:

Q: “Ik wil graag een vraag stellen aan meneer Miyamoto. Makers worden ouder. Ik wil graag dat ze doorgaan met games maken, maar ik wil ook dat ze zorgen voor hun lichamen. Ik zou graag aan Miyamoto willen vragen of hij doorgaat om de leiding te nemen in het maken van games”? A: Bedankt voor je zorgen! Zoals verwacht maakt het zijn van de oudste mij nerveus. Ik voel me erg confortabel in mijn werk. Het is niet alsof ik helemaal niet meer naar game development kijk, maar ik heb de jongere generatie die ze maakt, zonder dat het me zelf werk kost. Ik heb het soepel kunnen doorgeven, maar de mensen wiens werk ik heb overgenomen worden ook ouder. Het is daarom beter dat de jongere mensen ze maken. Ik wil het ook overnemen. Ik hou me veel bezig met Pikmin Bloom en ik waardeer je steun! Shigeru Miyamoto

Zoals in het gesprek duidelijk wordt houdt Miyamoto zich dus nog steeds bezig met de mobile game Pikmin Bloom en met de Super Mario Bros film-franchise. Ook functioneer hij als een representatief directeur voor het bedrijf. Hij heeft het dus nog erg druk in zijn werk bij Nintendo. Wij hopen natuurlijk dat hij nog velen jaren in staat is om dit te doen.