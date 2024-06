Nintendo praat over game soundtracks op streaming services

"We gebruiken onze muziek graag op een manier die mensen blij maakt"

Wellicht luister jij onderweg ook graag naar de prachtige orkestrale muziek van Super Mario Galaxy, of de spannende en onheilspellende tonen van de Metroid-franchise. Nintendo verwerkt vaak ijzersterke en herkenbare muziek in hun games die zelfs nadat je de controller hebt neergelegd nog jaren door je hoofd zullen spoken. Veel fans zouden het dan ook prachtig vinden als deze muziek ook te streamen was op diensten als Spotify. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering werd hier dan ook een vraag over gesteld. De vertaling van zowel de vraag als het antwoord zijn hieronder te lezen:

Q: “Zijn jullie aan het overwegen om game soundtracks op streamingdiensten aan te bieden of zelf te distribueren”? A: “We zijn ons bewust van de interesse in onze muziek. We zijn van mening dat muziek essentieel is voor de uitbreiding van onze IP’s. We gebruiken het daarom graag op een manier die mensen blij maakt”.

Met dit antwoord is er dus geen antwoord gegeven op de vraag. Ik denk dat we er daarmee op kunnen rekenen dat het op de korte termijn in ieder geval niet gaat gebeuren. Het is gelukkig wel zo dat veel van deze muziek goed vindbaar is op YouTube.