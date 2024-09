Miyamoto maakt nogmaals duidelijk dat Nintendo altijd haar eigen pad heeft gevolgd.

Naar aanleiding van de opening van het Nintendo museum volgende maand heeft Miyamoto in een interview met Famitsu aangegeven dat Nintendo altijd haar eigen pad heeft gevolgd. Nintendo moet altijd uniek zijn en geen industrie trends achter na zitten. In het interview heeft Miyamoto het ook gehad over zijn wensen met het Nintendo museum. Door de geschiedenis van het bedrijf tentoon te stellen hoopt Miyamoto dat mensen zien dat Nintendo altijd altijd al haar eigen koers heeft gevaren en hoe dat positief kan uitpakken.

Hieronder lees je het volledige antwoord uit het interview. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het gaat om een vertaling van een Japanse tekst naar het Engels en vervolgens naar het Nederlands, middels Google Translate. Het kan zijn dat sommige woorden niet helemaal overeen komen en het originele bericht een beetje verloren gaat.

“Het zou zonde zijn om ons verleden in een magazijn te laten slapen, dus het belangrijkste doel is om het op een plek neer te zetten waar iedereen, inclusief medewerkers, het kan zien, en het heeft niets te maken met strategieën voor de middenlange of lange termijn. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen van drie generaties naar dit museum kunnen komen en denken: Nintendo is een bedrijf dat geen relatie heeft met rivaliserende gamefabrikanten, die vaak worden genoemd of met geavanceerde technologie”.

“Uiteraard doen wij ook technish onderzoek. Tot nu toe hebben analisten en andere mensen gezegd verschillende dingen gezegd als: “Waarom doen jullie geen netwerken?”, “Hoe zit het met mobiel?” en “waarom gebruiken jullie geen geavanceerde chips?”. Maar als je rustig naar de expositie, zul je zien dat we het goed doen”.

“Ik denk echter dat mensen kunnen zien dat dit niet het moment is om te verkopen en dat de geschiedenis van Nintendo is, dat het zijn producten op de markt brengt wanneer het meest geschikte moment om te verkopen aanbreekt. Door dat te zien, kunnen mensen Nintendo vertrouwen. Ik denk dat het een middellange tot lange termijn visie is, in die zin dat aandeelhouders Nintendo kunnen vertrouwen en het aan ons kunnen overlaten”.

Dat Nintendo altijd al een bedrijf is dat zijn eigen ding doet en niet bezig is met het najagen van trends weten we natuurlijk allemaal. De eigen koers van Nintendo kwam vooral sterk terug vanaf de DS en Wii generatie. Iedere console en handheld die sindsdien is uitgekomen had wel een unieke gimmick en eigen identiteit. Interessant om te lezen is ook dat het volgens Miyamoto momenteel niet het goede moment is om te verkopen. De vraag is dan, wanneer komt het goede moment dan wel? Dat krijgen we hopelijk snel te horen.

het Nintendo museum opent volgende maand op 2 oktober. Ben jij van plan er een hele trip voor naar Japan te boeken? Laat het ons weten in de reacties!

