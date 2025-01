Miyamoto vertelt over zijn inspiratie voor de Mario buizen

De website Shmuplations, die interviews met game-ontwikkelaars vertaald, heeft nu een oud interview met Shigeru Miyamoto vertaald uit het jaar 2000. Het ging om een interview met het Japanse gamemagazine Game Meastro. In dit interview vertelt Miyamoto hoe hij op het idee kwam achter de welbekende Mario buizen. Nintendo moest een manier verzinnen om vijanden “die naar de onderkant van het scherm gingen weer aan de bovenkant te laten verschijnen”. Toen hij in Kyoto liep zag hij “een plastic buis uit de muur steken”. En zo kwam hij tot de oplossing. Naast het idee achter de buizen gaat het interview ook in op hoe ze erop kwamen om van Mario een loodgieter te maken. Het hele interview is hier terug te lezen.