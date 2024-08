[Special] Op bezoek bij Hashi 84 + interview met de eigenaar, Chokan

Niet veel mensen weten dit, maar in Tokyo zit een bijzonder café en dan heb ik het niet over het Pokémon Café, of één van de vele andere game/anime cafés. Nee, Hashi 84, een geheim café gestart door een ex-medewerker van Nintendo, Toru Hashimoto, beter bekend als Chokan. Oorspronkelijk was dit café zeer exclusief voor een selecte groep mensen, maar nu kun je het ook zelf bezoeken, dit met de 84 tour.

Echter, dit gaat niet zomaar. Zeker als je voor de eerste keer het café wilt bezoeken moet je een 84 tour boeken voor ongeveer 60 euro. Hiervoor krijg je 90 minuten in het café, een drankje, Japanse snacks die je mee mag nemen als ze niet op komen en een speciaal Hashi 84 paspoort. Het nut van dit paspoort kom ik later op terug.

Hoewel de plek nu open is voor publiek is het nog steeds erg gelimiteerd en geheimzinnig. Zo kunnen er niet al te veel mensen tegelijk binnen zijn, zijn er maar enkele shifts per dag en weet niemand het adres. Je krijgt namelijk geen adres waar je heen moet, maar een ontmoetingsplek, hier word je opgehaald en loop je naar de geheime locatie. Ondertussen is de 84 tour al meerdere jaren bezig, maar nog niemand heeft het adres verklapt en het is goed te zien dat dit stukje magie bewaard wordt.

Je kijkt je ogen uit

Nu denk je misschien, wat maakt dit café nu zo bijzonder voor Nintendo-fans afgezien dat de eigenaar voor Nintendo werkte? Dat is omdat Hashi 84 games ademt en in het bijzonder Nintendo. Misschien kon je dit al wel raden aangezien World 8-4 het laatste level is van de originele Super Mario Bros.

Vanaf het moment dat je de deur open doet om naar binnen te gaan merk je de Nintendo-sfeer. Op dat moment begroet de bekende Zelda unlock jingle je en kom je binnen op een plek waar zelfs de grootste verzamelaars hun ogen uitkijken. Chokan heeft de afgelopen 40 jaar zelf producten toegevoegd aan zijn verzameling, maar krijgt ook wel eens bijzondere objecten van vrienden uit de industrie. Op sommige plekken kun je ook wat buiten Nintendo-franchises om terugvinden zoals van Mega Man en The Last Guardian.

Zo zijn de muren behangen met speciale tekeningen, art prints van bekende Nintendo-ontwikkelaars. Zo heb je een Toon Link met een bak rijst en een handtekening van Eiji Aonuma, de handgeschreven bladmuziek van het Super Mario Bros. Thema van Koji Kondo. Hoewel het te zien is op foto’s is het toch bijzonder om het in het echt te zien. Het is niet allemaal Nintendo gerelateerd, zo is er ook iets van Ico, The Last Guardian, Mega Man en meer te zien op deze muur.

Eén van de hoeken in het café staat dan weer vol met Pokémon, een hele bank vol met Pokémon knuffels. Zowel echte vintage versies met speciale verhalen erachter tot recente zoals de grote Lucario van het Pokémon Center. Boven deze bank hangt het ook weer vol met speciale art en handtekeningen van mensen betrokken bij de franchise zoals Junichi Masuda en James Turner. Mocht je er eens heen gaan, kijk dan vooral eens onder iedere Psyduck knuffel. Een bepaalde persoon heeft deze namelijk allemaal geclaimd.

Het is echter niet allemaal artwork en knuffels, Chokan heeft ook een vitrinekast met een aantal zeer zeldzame en bijzondere producten uit de geschiedenis van Nintendo. Zoals een Panasonic GameCube, een N64 Power Glove, bijzondere Kirby merchandise, unieke pins voor Nintendo-medewerkers en zelfs unreleased Pokémon golfballen.

Geweldige hosting

Afhankelijk van hoeveel bezoekers er zijn kun je ook van alles vragen over alle merchandise en Chokan. Hoewel hij zelf niet echt Engels kan is er een tolk, Hirolynn, die met liefde verteld en korte informatie vertaald van en naar Chokan. Naast Chokan en Hirolynn, was ook nog Maki aanwezig. Maki maakt verschillende kunstwerken die je kunt bewonderen in het café, maar maakt soms ook een gerecht die je extra kunt bestellen. De dag dat ik er was, was het een curry. Naast het gerecht wat je kunt bestellen, kun je ook extra drinken bestellen, maar ook speciale Hashi 84 merchandise zoals buttons en stickers.

Alledrie de medewerkers die ik heb ontmoet zijn enorm aardig en hebben oprechte interesse in jou als gast, zo heb ik een tijd kunnen praten over mijn favoriete games en meer. Ze gaan ook graag met je op de foto voor social media en hopen dat je in het gastenboek wilt schrijven. Daartegenover staat dan ook dat Chokan ieder bezoek wat je maakt iets in je speciale Hashi 84 paspoort schrijft als een soort bedankje.

Aangezien ik alleen was in mijn tijdslot stond Chokan zelfs open voor een kort interviewtje dit nadat ik hem vertelde over mijn functie bij Daily Nintendo. Na een klein momentje die ik nodig had om het voor te bereiden kon ik hem de oren van het lijf vragen. In het interview wat je hieronder kunt terugvinden hebben we het uitgebreid over hoe Hashi 84 is ontstaan, 84 tour en zijn tijd bij Nintendo.

Interview met Toru Hashimoto, oftewel Chokan