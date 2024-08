Murder Is Game Over: Streaming Death verschijnt later deze week op de Nintendo Switch

Murder Is Game Over: Streaming Death verschijnt later deze week op de...

Uitgever Ratalaika Games heeft eerder vanmiddag via een bericht op X laten weten dat Murder Is Game Over: Streaming Death onder andere naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien hoeven Switch-bezitters niet lang meer te wachten op het spel, want over een paar dagen is het al zover. De game is namelijk aanstaande vrijdag op 16 augustus te spelen.

In Murder Is Game Over: Streaming Death ga je samen met rechercheur Guy en zijn trouwe hond Cleo op onderzoek uit. Een social media-ster is namelijk in een afgelegen dorpje dood gevonden en dat moet natuurlijk onderzocht worden. Nu is het aan jou de taak om deze zaak op te lossen en de dader op te pakken, wat je doet door opzoek te gaan naar aanwijzingen en verdachten te verhoren. Gaat het jou lukken om dit mysterie op te lossen en de dader te arresteren?