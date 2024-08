Het streamschedule van de Pokémon World Championships in Hawaï is onthuld

Komend weekend is het dan zo ver. De Pokémon World Championships 2024 gaan dan van start in Hawaï. De beste spelers van over de hele wereld gaan de strijd met elkaar aan in Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon Go, Pokémon Unite en Pokémon TCG. Hieronder dan ook enkele Nederlanders. Vorig jaar stonden Robbie en Sydney in de finales in hun respectievelijke disciplines tijdens het evenement in Yokohama. Wij konden ze achteraf ook interviewen. Deze vind je hier terug voor Robbie en hier voor Sydney. Nu heeft The Pokémon Company het streamschedule van de Pokémon World Championships 2024 onthuld. Dit zal vooral in de nachtelijke uurtjes plaatsvinden.

In Hawaï is het maar liefst 12 uur vroeger dan in Nederland, dus de tijden zijn voor ons niet heel fijn. De streams beginnen voor ons over het algemeen tussen 21:00 en 22:00 en eindigen meestal tussen 07:00 en 09:00.

Streamschema

Openingsceremonie Waar: Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/Pokemon Tijdstip: Vrijdag 16 augustus: 21:00 uur

Stream van Pokémon Trading Card Game (TCG) Waar: Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/Pokemon Commentatoren: Shelbie Bou, Kyle Sabelhaus, Pablo Mezo, Chip Richey, Shai Burton, Ross Gilbert, Kyle Sucevich Tijden vrijdag 16 augustus: 21:45 – 8:45 uur Tijden zaterdag 17 augustus: 21:00 – 7:30 uur Tijden zondag 18 augustus: finales beginnen om 22:15 uur (dit op Twitch.tv/Pokemon en YouTube.com/Pokemon)

Stream van Pokémon Video Game Championships (VGC) (Scarlet & Violet) Waar: Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/Pokemon Commentatoren: Rosemary Kelley, Labhaoisa Akcos-Cromie, Sierra Dawn, Gabby Snyder, Joe Brown, Lee Provost, Scott Glaza Tijden vrijdag 16 augustus: 21:45 – 8:15 uur Tijden zaterdag 17 augustus: 21:00 – 7:00 uur Tijden maandag 19 augustus: finales beginnen om 2:15 uur (dit op Twitch.tv/Pokemon en YouTube.com/Pokemon)

Stream van Pokémon GO Waar: Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/Pokemon Commentatoren: Will Dunphey, Sophia Mei, Caleb Peng, Steven Sanders, Jim Lawson, Amanda Lundberg Tijden vrijdag 16 augustus: 21:45 – 7:00 uur Tijden zaterdag 17 augustus: 21:00 – 7:00 uur Tijden zondag 18 augustus: finales beginnen om 21:00 uur (dit op Twitch.tv/Pokemon en YouTube.com/Pokemon)

Stream van Pokémon UNITE Waar: Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/PokemonUNITE Commentatoren: Jake ‘Spragels’ Sprague, Kirk ‘Doobsnax’ Dubé, Joshua ‘Zoinks’ Hiebert, Evan ‘WonderChef’ Hashimoto, Kelly ‘Kelosaurus’ Wilson, Danelie Purdue Tijden vrijdag 16 augustus: 21:45 – 8:00 uur Tijden zaterdag 17 augustus: 21:00 – 8:30 uur

Sluitingsceremonie Waar: Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/Pokemon Starttijd: maandag 19 augustus om 5:30 uur



Tijdens de sluitingsceremonie worden traditiegetrouw enkele aankondigingen gedaan zoals de locatie voor volgend jaar, maar ook wel eens verrassingen rondom de wedstrijddisciplines. Zo werd in Londen twee jaar geleden de terugkeer van ex kaarten onthuld.