My Nintendo Store start met Switch 2 pre-orders, ook voor games en accessoires

De My Nintendo Store is vandaag gestart met de pre-orders van de Switch 2 en bijbehorende games & accessoires. Hoewel sommige producten zoals de consoles, de microSD Express en de GameCube-controller voor nu alleen te bestellen zijn met een uitnodiging zijn de meeste producten al wel te bestellen. Zo zijn de games, controllers en hoesjes al te bestellen. Bij de My Nintendo Store betaal je meestal wel exact de adviesprijs, maar vaak komen er nog gratis extra’s bij als bonusitems. Deze zijn nu in elk geval nog niet bekend voor de huidige producten. Hieronder vind je links naar alle producten.

Games

Controllers + Camera’s

Hoesjes

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.