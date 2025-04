Doug Bowser over prijs Switch 2 en ondersteuning Switch 1

Afgelopen week waren veel fans behoorlijk geschrokken van de prijs die je moet neerleggen om een Switch 2 te kunnen bemachtigen. En of de prijs nu ’te hoog’ of gewoon prima is, daar zijn de meningen over verdeeld en is en blijft een persoonlijke mening. Feit is wel dat het aannemelijk is dat niet elke Nintendo-fans zich een Switch 2 zal kunnen veroorloven door het hogere prijskaartje dan dat zijn voorganger had. Doug Bowser, President van Nintendo of America, kan zich dat ook goed voorstellen. Ondanks dat hij van mening is dat de Switch 2 de prijs wel degelijk waard is, erkent hij dat niet iedereen zich gelijk de nieuwe Switch zal kunnen veroorloven.

Bowser liet weten dat Nintendo juist daarom de oudere Switch-modellen blijft ondersteunen met nieuwe games, zowel dit jaar als in 2026. Op deze manier kunnen ook gamers die nog geen Switch 2 kunnen kopen, wel onderdeel uitblijven maken én genieten van het Nintendo-universum. De komende twee jaar kunnen we dus zeker nog nieuwe titels voor de Switch 1 blijven verwachten. Tegenover de omroep CBC liet Bowser het volgende weten:

“We recognize there are some people that may not be able to afford [the Switch 2’s] price point. That’s why we wanted to make the other Switch platforms available, so [people] still have an opportunity to come into our gaming universe, be a part of these characters in these worlds, and see value, if you will, in whatever rung of the platform they come in.”

Over de prijs van de Switch 2 liet Bowser weten dat hij van mening is dat deze wel juist is als je kijkt naar wat de console allemaal te bieden heeft: