Hollow Knight: Silksong komt ook naar de OG Nintendo Switch

Vorige week tijdens de Nintendo Switch 2 Direct verscheen er veelbelovend nieuws over de langverwachte opvolger van indiegame Hollow Knight uit 2017. Tijdens de presentatie maakte Team Cherry een korte verschijning in de Partner Shizzle Reel om te bevestigen dat Hollow Knight: Silksong een release window heeft gekregen. Fans mogen de game ergens in de loop van 2025 verwachten. Maar door deze aankondiging in de Direct over de Switch 2 uitten fans hun zorgen over dat de game weleens een Switch 2 exclusive zou kunnen worden. Op X geeft het hoofd van PR en marketing, Matthew Griffin, ons gelukkig duidelijkheid. Zijn reactie bevestigt dat de game zowel naar de OG Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2 gaat komen.

Just to clarify…



Hollow Knight: Silksong is coming to both Nintendo Switch AND the Nintendo Switch 2. — Matthew Griffin (@griffinmatta) April 7, 2025

Hollow Knight: Silksong werd oorspronkelijk aangekondigd in 2019. In de tussentijd verschenen er een paar trailers, maar informatie over een releasedatum was schaars. Begin dit jaar deelde Team Cherry daarom ook een korte update om te bevestigen dat de game er echt gaat komen en zo wanhopige fans gerust te stellen. Voorlopig zullen we dus weer even geduld moeten hebben en moeten teren op dit positieve bericht dat we Silksong ergens dit jaar kunnen gaan spelen, hetzij op de Switch of de Switch 2!

