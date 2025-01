Freedom Wars krijgt een remaster

Kennen jullie deze nog? Freedom Wars heeft een upgrade gekregen.

Versla gigantische biowapens

Origineel uitgebracht op de PS Vita krijgt Freedom Wars nu een tweede leven op de huidige consoles. In een geremasterde versie nemen we het opnieuw op tegen de Abductors. Enorme vijanden die niet zo eenvoudig te verslaan zijn. Als het echter wel lukt, opent dat deuren naar compleet nieuwe wapens, upgrades en vaardigheden. De gevechten zijn in Monster Hunter-stijl. Compleet in 3D dus. Daarnaast komen alle geliefde mogelijkheden uit het origineel, ook naar deze remaster. Uiteraard wel met quality of life-verbeteringen. Zo maakt de game in ieder geval haar debuut op het grote scherm, is het mogelijk om het online op te nemen tegen Abductors en zijn er verschillende moeilijkheidsgraden toegevoegd.

Al met al lijkt Freedom Wars een vrij complete remaster te gaan worden. En het mooie is; de game is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch! Laat ons weten wat je van de game vindt.