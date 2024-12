[DN Roundtable] De beste Switch-games van 2024 volgens de redactie

Het jaar 2024 is alweer bijna om en daarmee is het tijd om terug te kijken op het afgelopen gamejaar. In deze DN Roundtable vertellen leden van de redactie welke games zij het beste vonden van 2024. Zo komen er grote Nintendo-games aan bod, maar ook wat indiegames. Lees snel verder en wie weet ontdek je een interessante aanrader!

Voor we met onze favorieten gaan beginnen, is het tijd om naar de DN Awards te kijken. Deze zijn namelijk in volle gang. En jij kan alleen vandaag 30 december 2024 nog jouw stem uitbrengen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, klik dan op deze link voor alle informatie en geef jouw favoriete Switch-games van 2024 door! Met jouw stem maak je tevens kans op een mooie prijs.

Jorden

Voor mijn persoonlijke voorkeur heb ik een echte tweestrijd tussen twee games voor de Switch. Dit jaar begon het jaar namelijk al enorm sterk dankzij Prince of Persia: The Lost Crown. Deze ijzersterke game heeft een heerlijke gameflow en goede metroidvania-elementen. Hoewel ik wat minder weg was van de DLC, hoop ik echt enorm dat Ubisoft dit soort games meer blijft ontwikkelen. Het was afgezien van Mario + Rabbids één van de sterkste games van Ubisoft de afgelopen jaren. Ik keer, hoewel ik het 100% heb uitgespeeld, nu nog steeds regelmatig terug naar het spel.

De andere game die mij ook enorm verraste is een redelijk recente titel. Dan heb ik het over The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Als ik aan het begin van het jaar was verteld dat we nog in 2024 een nieuwe Zelda-titel zouden krijgen, zou ik je al voor gek hebben verklaard. Laat staan één met een speelbare Zelda en deze gameplay. Hoewel Echoes of Wisdom zeker niet perfect is met een rare framerate, heb ik enorm genoten van het spel. De bijna oneindige mogelijkheden om puzzels op te lossen vond ik geweldig. Ook dat je door slim te spelen je bed ook tijdens boss fights kon gebruiken om te healen. Het spel geeft je zo veel vrijheid, maar dat je al zo veel kan doen met drie elementen (waterblok, bed en vuur) maakt het eigenlijk alleen maar grappiger.

Mireille

Mijn favoriete game van 2024 kan alleen maar de game zijn die op mijn verjaardag verscheen en dat is Princess Peach: Showtime! Hoe leuk om Princess Peach in haar eigen game te zien schitteren. Ik leg zo uit waarom ik heb genoten van deze game. Maar eerst wil ik graag nog een eervolle vermelding doen. En die gaat naar de game van mijn eerste review voor Daily Nintendo: het point-and-click moordmysterie Loco Motive. Ik dacht niet zo van de pixel-art-games te zijn. Nou daar heeft dit knotsgekke puzzelavontuur verandering in gebracht. Alles klopt aan deze game.

En toch kies ik dus voor Princess Peach: Showtime! als mijn game van het afgelopen jaar. Deze charmante game gaf me gewoonweg het meeste speelplezier. Showtime speelt zich af in het Sprankeltheater. Princess Peach speelt de hoofdrol in verschillende toneelstukken om het theater te redden van zure dame Grape. Elk toneelstuk kent een andere setting en dat is wat mij betreft een schot in de roos. Want elk toneelstuk voelt echt uniek. Princess Peach als zwaardvechter, patisserie chef, zeemeermin of detective, je beleeft het allemaal. De decorstukken voor elke setting zien er prachtig uit en geven je echt het gevoel van een toneelvoorstelling. Maar vergis je niet, het is niet alleen maar cozy vrolijkheid. De game kan echt wel uitdagend zijn in de baasgevechten of als je alle collectibles wil verzamelen. Kortom, voor mij een geweldig verjaardagscadeau en een aanrader als je deze nog niet gespeeld hebt!

Alice

Het jaar 2024 was voor mij een prachtig gamejaar. Ik heb talloze visual novels gespeeld en genoten van de verhalen die ze te vertellen hadden. Het is dan wel geen game uit dit jaar, maar CLANNAD wist mij het meeste te raken. Als we het hebben over de Nintendo Switch-games die in 2024 zijn verschenen, wordt het lastig. Er is zo enorm veel leuks uitgekomen. Van meerdere fandisks van mijn favoriete otome tot Switch-uitgaves van geweldige visual novels. Begin dit jaar had ik nooit kunnen bedenken dat ik Fate/stay night REMASTERED zou spelen. Wat een geweldige game is dat met een fantastisch verhaal. Die zal me nog lang bijblijven. En toch is het niet mijn game van 2024. Die eer gaat naar Stella of The End.

Stella of The End is net als CLANNAD ontwikkeld door Key. De laatste jaren ben ik fervent fan geworden van Key en inmiddels koop ik ze gewoon blind. Ik had wel verwacht dat ik Stella of The End mooi zou vinden, maar zo goed? Nee, dat kwam toch als een soort verrassing. Het verhaal, de boodschap en de emoties kwamen zo hard binnen. Ja, deze game is absoluut mijn game van 2024!

Robert

Voor mij was 2024 vooral het jaar om mijn backlog wat terug te dringen. Hoe erg ook, ik kwam dit jaar pas toe aan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. De kerstvakantie geeft mij eindelijk wat tijd en rust om de game weer verder op te pakken. Tof hoor zo’n grote open wereld, maar ik kan soms urenlang rond hetzelfde gebied blijven hangen. Daarnaast speel ik er voor de snelle afwisseling Super Mario RPG naast. Deze game is wat meer straightforward en zorgt minder voor ronddwaaltaferelen.

Gelukkig zijn er ook zeker een aantal games uit 2024 waar ik veel plezier aan beleef of aan beleefd heb. Zo is het minimaal twee keer in de maand wel raak met Super Mario Party Jamboree. Wat een ontzettend goede Mario Party-game is dat zeg. Er is lekker veel variatie in minigames en als we de borden zat zijn, schakelen we over naar de Rhythm Kitchen. Heerlijk (frusterend) om met vrienden of familie te spelen! Naast Super Mario Party Jamboree deed Let’s Sing 2025 het ook erg goed tijdens de feestdagen. Gezellig liedjes zingen met elkaar is altijd een goed idee. Met deze game kwam dat helemaal goed! Tot slot wil ik Tchia nog even in het zonnetje zetten. Een bijzonder leuke game over de culturele achtergrond van mensen uit Nieuw-Macedonië. Met wat meer budget had dit zomaar een topper uit 2024 kunnen zijn geweest.

Zo staan er in 2024 misschien niet ontzettend veel grote Nintendo-games op mijn lijstje, maar was er zeker nog genoeg om te spelen voor mij. Volgend jaar kijk ik natuurlijk erg uit naar de aanstaande aankondiging van de opvolger van de Nintendo Switch. Ik ben reuze benieuwd wat voor console het gaat worden en welke games er in de maak zijn. Waar hopen jullie op?

Patricia

Er zijn dit jaar een aantal titels geweest waar ik flink mijn tanden in heb gezet. Zo was ik bijvoorbeeld dolblij om Ace Attorney Investigations eindelijk op de Switch te zien. Ik ben altijd al een grote fan van de Phoenix Wright-franchise geweest en het is crimineel dat deel twee van Ace Attorney Investigations nooit in het Westen was verschenen. Maar ook Unicorn Overlord was fantastisch, met zijn prachtige stijl (dankjewel Vanillaware!) en heerlijk complexe strategische gameplay waardoor ik er zo’n 80 uur van mijn leven aan kwijt was. Oef.

Er was alleen één game waar ik compleet geobsedeerd mee was. En dat was Slay The Princess: The Pristine Cut. Een visual novel die dit jaar naar de Switch kwam (oorspronkelijk uit 2023), en welke meteen een bult nieuwe content met zich meebracht. En oh. OH. Ik had verhalen gehoord dat deze game goed was, maar ik wist half niet hoe goed. Ik kan niet teveel vertellen zonder meteen dingen te gaan verklappen, maar deze game raakte een snaar die niet veel anderen weten te raken. Het is misschien een simpele (overigens prachtig getekende) visual novel, maar niet eerder heb ik het idee gehad dat mijn keuzes zoveel invloed hadden op een verhaal. Die ook zo overeen kwam met mijn gedachten! Het was alsof de game mijn gedachten las, elke keer als ik een vraag of grappige opmerking wilde maken werd deze gedaan door de dialoog of stond hij tussen de opties. Het vertelt daarnaast een intens, mooi, donker, hilarisch en intelligent verhaal. Ik heb inmiddels bijna elk hoekje van deze game uitgekamt, en nog snak ik naar meer. Het is voor mij dan ook de beste game van 2024!

Randy

Ik moet toegeven, dit jaar heb ik opmerkelijk minder tijd aan gamen besteed dan anders. Het zal een combinatie zijn van drukte en toch ook wel het écht klaar zijn voor de opvolger van de Nintendo Switch. Toch had Nintendo’s hybride console mij dit jaar alsnog genoeg moois te bieden. Voor mij persoonlijk is The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom toch wel de beste Switch-game van 2024. De game laat je de Zelda-franchise op een enorm originele manier beleven. Het spelen met Zelda zelf, inclusief haar speciale krachten, brengt een verfrissende en nieuwe manier van spelen met zich mee. Tel daarbij op dat de game er net zo tof, of wellicht nog wat mooier uit ziet dan Link’s Awakening op de Switch, en je hebt een parel van een game. Ik ben erg benieuwd of Nintendo in de toekomst verder gaat met dit bijzonder originele concept!

Wat vind jij van onze keuzes? En wat is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties. Vergeet niet nog te stemmen op de DN Awards! Dit kan tot en met 30 december 2024.