Super Onion Boy+ verschijnt volgende week op de Switch

In januari 2022 verscheen Super Onion Boy 2 op Nintendo’s hybride console. Echter konden Switch-bezitters nooit aan de slag met het eerste deel. Gelukkig heeft uitgever Ratalaika Games vandaag bekendgemaakt dat Super Onion Boy+ naar de Nintendo’s Switch gaat komen, wat een heruitgave is van Super Onion Boy 1. De game gaat volgende week vrijdag, op 10 januari, voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank.

Super Onion Boy+ is een actie-platformspel waarin jij de prinses moet redden. Deze koninklijke meid is namelijk door een monster gevangen genomen in een magische bubbel. Echter zal het redden niet gemakkelijk gaan aangezien er epische uitdagingen op je staan te wachten. Zo moet je bijvoorbeeld met behulp van magische drankjes verschillende obstakels overwinnen en angstaanjagende monsters en bazen verslaan. De titel heeft trouwens een retro look en is gemaakt met pixels. Daarom bevat de game, zoals je misschien al verwacht, 8-bit muziek in chiptune-stijl.

Ben je benieuwd geworden naar Super Onion Boy+? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!