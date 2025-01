Nintendo Music krijgt gloednieuwe video

Nintendo zet hun onlangs uitgebrachte Nintendo Music weer eens in de schijnwerpers door middel van een nieuwe video. Deze nieuwe video laat je drie stukjes van ook weer drie nummers uit drie verschillende Nintendo-titels horen. Het gaat hierbij om Piranha Plants on Parade uit Super Mario Bros. Wonder, K. Rool Returns uit Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest en Title Theme die we nog kennen uit Wii Sports.

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd.

Eerder deze maand deelde Robert in onze rubriek DN’s Five al zijn favoriete nummers uit Nintendo Music. Benieuwd welke dat zijn? Dat ontdek je hier! De nieuwe video kun je hieronder bekijken. Wat zijn jouw favoriete nummers?