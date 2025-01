Switch-versie OFF krijgt nieuwe soundtrack, waar o.a. Toby Fox aan meewerkt

Net voor het einde van 2024 is Off aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze indiegame, die inmiddels alweer uit 2008 komt, heeft een behoorlijke cultstatus, wat waarschijnlijk de reden was voor Fangamer om de game naar de Switch te brengen. Naast dat het de complete originele game bevat zal de Switch-versie ook een vernieuwd vecht systeem, nieuwe gebieden en geheime bazen bevatten. En nieuwe muziek, nu blijkt.

Er zullen namelijk verschillende nieuwe nummers te beluisteren zijn. Aangezien OFF o.a. geprezen is voor zijn fantastische soundtrack is dit nogal een dingetje. Wat blijkt, Fangamer heeft de originele composer van de OFF soundtrack tijdens het maken van deze nieuwe versie al snel benaderd. Ze wouden de originele soundtrack gebruiken, maar Alias ​​Conrad Coldwood was lastig te bereiken en nogal nerveus over het per ongeluk weggeven van de rechten. Wel heeft hij aangegeven dat zijn muziek in deze nieuwe versie gebruikt mag worden en hij geen problemen heeft met een nieuwe soundtrack. Aan de hand daarvan zijn verschillende nieuwe nummers geschreven, waarbij ook bevestigd is dat Toby Fox meedoet. Interessant, omdat bekend is dat Toby Fox tijdens het creëren van Undertale ook veel inspiratie heeft gekregen van OFF.

Mortis Ghost, de tekenaar en bedenker van OFF, heeft hierover het volgende te zeggen:

“Today we announce the Toby Fox collaboration on the different combat themes of the new version. This wasn’t easy to keep my mouth shut about it, because I am really proud and happy that he is participating on the project! I love his work obviously, and it’s very exciting to have him in the team, and for such an important role! The music he composed is, I think, really excellent, and I can’t wait for you to discover it in-game.

​They obviously don’t aim to eclipse the original Alias ​​Conrad Coldwood soundtrack, but you’ll see that they offer a fascinating alternative to it, completely respectful of the original atmosphere, while bringing something new and very impactful. I still have trouble not listening to certain themes on repeat!”

Eén van de nieuwe nummers waar Toby Fox aan heeft meegewerkt kun je hieronder beluisteren.

Waar gaat OFF over?

In OFF krijg jij de controle over de slagman (in de game simpelweg ‘Batter’ geheten) die op een ‘heilige’ missie is gestuurd. Jij, de speler, moet namelijk helpen de wereld van OFF te reinigen en te ontdoen van geestachtige wezens. Dit doe je door verschillende Zones te onderzoeken en daar deze wezens en de Zone-guardian te verslaan. Terwijl jij deze vreemde wereld verkent, leer je daarnaast meer over de wereld en wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Gameplay gezien speelt de game als een turn-based RPG, waarbij de slagman levelt, nieuwe vaardigheden verzamelt en nieuwe partymembers aan zijn team toevoegt. Toch is het niet als standaard RPG’s. Zo zul je in plaats van met klassieke elementen zoals vuur en ijs werken met elementen als rook, plastic en suiker, en zijn ook de vele puzzels die de game rijk is niet zoals je gewend bent.