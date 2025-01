Fly Corp vliegt naar de Switch

Populaire vervoer management sim Fly Corp is onderweg naar de Switch. In deze game creëer je je eigen vliegtuigmaatschappij, waarbij je probeert de wereld met elkaar te verbinden. De game verscheen in 2023 op stream, waar het grotendeels positief ontvangen is. Of deze game op de Switch ook zo makkelijk vliegt zullen we binnenkort kunnen ervaren, want HeroCraft en KishMish Games hebben aangekondigd dat de game op 30 januari op Nintendo’s Hybride console verschijnt. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Fly Corp is het je doel om de wereld met elkaar te verbinden. Bouw een vliegtuigmaatschappij op vanaf het begin, koop vliegtuigen, creëer luchthavens en upgrade deze voor meer efficiëntie en capaciteit. Met meer dan 200 gebieden en tienduizenden steden (allemaal gebaseerd op de ware ligging van deze steden) zul je een aardig lucratief bedrijf kunnen bouwen, maar houd wel rekening met de uitdagingen die elk continent bied! Speciale omstandigheden zullen ervoor zorgen dat je constant moet aanpassen en vooruit denken om je bedrijf te laten slagen. Ook zul je bij het ontwikkelen van de bestemmingen verstandig moeten kiezen. Middelen zijn beperkt, en je wilt niet dat je luchthavens overbelast raken! Met meerdere spelmodi en zelfs een klassement waarin je met andere spelers kunt strijden heeft de game genoeg content voor de management sim liefhebbers!