[DN’s Five] Mijn favorieten uit de Nintendo Music-app

Het is alweer even geleden sinds Nintendo Music is verschenen op mobiele apparaten. Sindsdien ga ik steeds minder vaak naar YouTube om muziek uit Nintendo-games op te zoeken. Hoewel de bibliotheek nog bij lange na niet compleet is, wordt deze wel constant aangevuld.

Een aantal opmerkingen vooraf. Ik heb bewust Nintendo Switch-games uit deze lijst weggelaten. Die komen in een apart artikel. Daarnaast zijn de linkjes die naar de Nintendo Music-app gaan alleen werkend als je het artikel op een mobiel apparaat bekijkt. De app moet dan uiteraard ook geïnstalleerd zijn. Alle muziek is gratis toegankelijk als je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt. Mensen zonder app kunnen gewoon de YouTubelink beluisteren.

5: Wave Race 64 – Sunset Bay

Misschien was Wave Race 64 wel mijn eerste race-game ooit. Of was het toch Snowboard Kids? Ik weet het niet meer, maar wat ik nog wel weet is dat Sunset Bay één van mijn favoriete gebieden was. Wat was dit een fijne game om in de zomervakantie te spelen.

4: The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Gerudo Valley

Een zeer ondergewaardeerde soundtrack uit de velen opties in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Gerudo Valley staat bij mij in ieder geval erg hoog. Al is het zeker niet erg om gewoon naar alle nummers van deze game te luisteren. Het zijn stuk voor stuk prachtige melodieën.

3: Super Mario 64 – Dire, Dire Docks

Waren we net nog bij Ocarina of Time, Super Mario 64 doet daar nog een flinke schep bovenop. Wat is het toch moeilijk kiezen bij deze game. Er zijn zoveel mooie soundtracks die deze lijst net niet hebben gehaald. Dire, Dire Docks vond ik echter het vermelden waard. Het level zelf vond ik destijds echt helemaal niet leuk namelijk. Zo’n vreselijke waterwereld met vreemde beesten en moeilijk te halen sterren. Het was geen pretje. Gelukkig maakte de rustgevende soundtrack alles goed. Zo zie je maar wat de kracht van muziek kan zijn!

2: Wii Shop Channel – Main Theme

Deze iconische track is misschien wel het lijflied van de Wii. Ik hoef hier toch eigenlijk geen woorden aan vuil te maken? Het zal vast wel een generatiedingetje zijn, maar de Wii heeft een onuitwisbare indruk bij mij achtergelaten. De nu achterhaalde bewegingsbesturing was in die periode echt baanbrekend in mijn ogen. Ik kreeg zelfs mijn ouders, tantes en oma’s aan het gamen. Voor mij was dat een belangrijk kantelpunt om iets met games te blijven doen.

1: Super Mario Galaxy – Luma

Luma is misschien wel één van de allermooiste liedjes uit een Nintendo-game. Zouden kleine kinderen deze niet standaard moeten horen in een wieg? Mij geeft het vooral heel veel kippenvel. Ik krijg altijd nostalgische gevoelens bij het luisteren naar Luma. Een soort reis terug naar de tijd waarin ik uren onbezonnen kon gamen en nergens anders aan hoefde te denken.

Bedankt voor het lezen en vooral luisteren natuurlijk. De volgende keer nemen we een kijkje in het Nintendo Switch-tijdperk. Daar zitten ook zoveel prachtige soundtracks bij. Denk maar aan liedjes uit Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe of Animal Crossing: New Horizons. Voor de beste geluidskwaliteit raad ik je aan om de Nintendo Music-app te installeren. Het is echt de moeite waard. Hopelijk voegt Nintendo snel alles toe.