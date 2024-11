Wordt de Nintendo Switch de bestverkopende console ooit?

We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat de Nintendo Switch het erg goed doet qua verkopen. Zo goed zelfs, dat een bijna 25 jaar oud record binnenkort misschien wel eens zou kunnen gaan sneuvelen.

Sony maakt het officieel

De strijd om bestverkopende console is niet nieuw, maar Sony heeft hier recent wel een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Op hun jubileumwebsite wordt namelijk nu officieel vermeld dat de PlayStation 2, 160 miljoen keer is verkocht. Daarmee is deze console nog steeds recordhouder. Toch klopt Nintendo steeds harder aan de deur, want de Nintendo Switch lijkt op weg om dit record te gaan verbeteren.

Met iets meer dan 146 miljoen verkochte exemplaren is de Nintendo Switch niet ver verwijderd van de PlayStation 2. Je zou hiermee misschien denken dat het gaat tussen deze twee consoles. Echter moet de Nintendo Switch eerst nog langs een handheld van eigen bodem. De Nintendo DS-familie staat op dit moment op de tweede plaats met een verkoopcijfer van iets meer dan 154 miljoen. Het was Nintendo dus al bijna gelukt om Sony voorbij te gaan in deze lijst.

Denken jullie dat het nu wel gaat lukken met de Nintendo Switch? Of zullen er geen 14 miljoen consoles meer over de toonbank gaan?