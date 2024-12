Nintendo Switch haalt in Amerika de PlayStation 2 in

Qua verkopen zien we dat de Nintendo Switch nog steeds records aan het breken is. Na heel wat jaar is de PlayStation 2 van haar troon gestoten. Nu de andere nog.

De nummer 1 is geen concurrent

Met 46,6 miljoen verkochte exemplaren heeft de Nintendo Switch afgelopen maand de PlayStation 2 ingehaald qua verkopen. Lang was de console van Sony de nummer 2 in Amerika. Voor Nintendo is het alweer het zoveelste succes van de laatste hybride console. De nummer 1 ligt nog wel buiten bereik en het is maar de vraag of die ingehaald kan worden. Een aankondiging over de nieuwe console zal niet lang meer op zich laten wachten.

Gelukkig is de huidige nummer 1-positie een oude bekende. De Nintendo DS staat fier op de eerste plaats. Met meer dan zeven miljoen verschil lijkt het in ieder geval in Amerika lastig te gaan worden om de handheld nog in te halen. De strijd om de wereldwijde verkopen gaat nog wel verder. Daar ligt de PlayStation 2 nog wel aan kop met 160 miljoen verkochte consoles tegenover 146 miljoen voor de Nintendo Switch.

Lifetime unit sales of Nintendo Switch have now exceeded those of PlayStation 2 in the U.S. market. With its 46.6 million units sold life-to-date, Switch now ranks 2nd in all-time units sold across all video game hardware platforms in the U.S., trailing only Nintendo DS. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2024-12-18T14:00:22.008Z

Denk jij dat het nog gaat lukken om Sony van de eerste plaats te stoten?