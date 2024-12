Star Trek Legends straalt naar de Switch

Binnenkort kunnen we genieten van een nieuwe Star Trek-game op de Nintendo Switch. Nog aan het zoeken naar cadeau’s voor op je verlanglijstje? Misschien hoort deze game daar dan wel bij!

Speel als held of schurk

Star Trek Legends, de naam zegt het, brengt allerlei personages uit de series en films naar de game. In een strijd om het universum sta jij aan het roer. Raak jij betrokken bij de slechteriken of juist bij de helden? Star Trek Legends moet een ‘epische verhaallijn’ gaan hebben en speelt zich af rondom de Nexus. Dit was tijdens Star Trek Generations een plek waar tijd en ruimte geen betekenis hadden. Of de game de verwachtingen kan waarmaken zullen we nog even moeten afwachten. Op 25 december is het tijd om op ontdekkingsreis te gaan.

Ben jij enthousiast geworden of wacht je liever nog even af?