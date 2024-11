Nintendo deelt korte animatie van Zelda

De release van The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ligt alweer even achter ons. Dat weerhoudt Nintendo er echter niet van om de game nog eens kort in de schijnwerpers te zetten.

Kort animatiefilmpje van Zelda

Op de sociale media-kanalen van Nintendo wordt er een kort animatiefilmpje verspreid van de Zelda uit Echoes of Wisdom. Ze zoekt een manier om een schatkist bovenop een boom te bereiken. Met haar speciale krachten kan ze gemakkelijk allerlei objecten verplaatsen. Toevalligerwijs liggen er wat handige spullen binnen handbereik. Zodoende lukt het haar om de rode rupee te bemachtigen.

Een erg schattige filmpje waar nog best wat tijd en moeite in is gestopt, zo lijkt het. Het heeft wat weg van een stop-motion filmpje.

Heb jij The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom al uitgespeeld?