Nintendo werkt aan een nieuwe feature voor Nintendo Switch Online

Ben jij 18 jaar of ouder., heb je een Nintendo Switch Online + Expansion Pass abonnement én is jouw account hiermee geregistreerd in Japan, America, Groot Brittanië, Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje? Dan kun je je vanaf later vandaag opgeven voor een speciale playtest. Waar het precies om zal draaien is onbekend. Nintendo zegt wel dat het om een nieuwe feature voor de dienst gaat waar je exclusieve software voor moet downloaden.

Vanaf vandaag (10 oktober) 17:00 Nederlandse tijd tot en met 15 oktober 16:59 zal de inschrijving opengaan. Het is alleen wel mogelijk tot een eerdere sluiting wanneer er genoeg aanmeldingen binnen zijn. Totaal moeten er zo’n 10.000 mensen toegelaten worden aan het playtest programma.

Mocht je gekozen worden, dan is de playtest periode vanaf 24 oktober 03:00 tot en met 6 november 01:59. Hoewel het dus onbekend is wat het nieuwe onderdeel van de service kan gaan worden, lijkt het er op dat het een exclusieve feature gaat worden van de Expansion Pass. De kans dat het een nieuwe retro console is, lijkt echter sterk. Mogelijk zal er tegen de tijd van de playtest iets lekken, anders zullen we moeten wachten tot de release van de feature.

De exacte details zijn hier te vinden, op deze pagina kun je je ook aanmelden zodra ze open gaan.