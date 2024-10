Mission in Snowdriftland komt naar de Nintendo Switch deze winter

De pixel-art platformer Mission in Snowdriftland komt binnenkort naar de Switch, zo heeft ontwikkelaar Tons of Bits bevestigd op sociale media. De game zal ergens deze winter beschikbaar zijn voor fans van retro platformers.

Mission in Snowdriftland heeft een bijzondere geschiedenis. De game werd in 2006 oorspronkelijk gemaakt als een officiële advent kalender van Nintendo of Europe en was destijds alleen online speelbaar. Een paar jaar geleden bracht Tons of Bits de game naar de PC, mede dankzij een succesvolle Kickstarter-campagne. Nu krijgt de platformer een nieuw leven op de Switch.

In de game help je Chubby om gestolen videogame-artefacten terug te halen van de schurk El Pix, die chaos heeft veroorzaakt bij UPIXO, een organisatie voor videogames. De game biedt 24 levels, vier werelden, en unieke vijanden zoals pinguïns in eekhoornkostuums en joggende ijsberen. Er zijn miniboss-gevechten en veel geheimen te ontdekken.

Heb jij de game gespeeld tijdens de online advent kalender? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.