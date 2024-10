No Man’s Sky “The Cursed” update nu te spelen

Heb jij al genoeg van No Man’s Sky? Nee? Nou, Hello Games gelukkig ook niet, want eerder deze week werd “The Cursed’ aangekondigd, een nieuwe gratis update voor No Man’s Sky. Deze update bevat Expeditie 16, een expeditie die uiterst geschikt is voor Halloween. In deze soort van Twilight Realm beginnen de muren tussen de verschillende universums weg te vallen. Alle normale gevaren van een planeet zijn vervangen door ‘Local Boundary Strenght” welke je zult moeten onderhouden voordat er … dingen van een ander universum binnen weten te dringen. Spelers die deze expeditie aangaan kunnen nieuwe beloningen verwachten zoals posters, stickers en titels, een nieuwe jetpack trail, een nieuwe companion, een nieuwe helm customisation en een exclusief ruimteschip. Je moet er alleen wel snel bijzijn, want deze expeditie loopt maar voor twee weken. De Expeditie en versie 5.20 zijn nu live.

Space Exploration game No Man Sky blijft maar gaan. Na een extreem rommelige start kwam de game in 2016 uit, waarna het hard heeft gewerkt om alle beloftes die ze niet konden waarmaken alsnog te implementeren. Dat zijn ze sindsdien trouw aan het doen, en toen de game in 2022 naar De Switch kwam was het al zover dat we niets anders konden doen dan het een dikke 8.0 geven. Maar zelfs toen hield het niet op. De game krijgt nog steeds geregeld updates, waardoor je ervaring blijft veranderen. Ben jij klaar om terug de ruimte in te gaan?