The Thing: Remastered komt naar de Switch

Nightdive Studios heeft aangekondigd dat The Thing: Remastered later in 2024 uitkomt voor de Nintendo Switch. Deze versie brengt de populaire survival-horror game uit 2002 terug, die is gebaseerd op de bekende film uit 1982 van Universal Pictures.

In The Thing: Remastered speel je als Captain J.F. Blake, de leider van een reddingsteam dat naar een verlaten onderzoeksstation wordt gestuurd om te onderzoeken wat er is gebeurd. Er is een gevaarlijke alien die van gedaante kan veranderen. Je moet niet alleen vechten om te overleven, maar ook het vertrouwen van je team verdienen en hun angst in de hand houden. Met behulp van de KEX Engine wordt de beeldkwaliteit en snelheid verbeterd. Ook zijn de personages, textures en animaties mooier gemaakt met nieuwe lichteffecten en een betere sfeer.

Heb jij de film The Thing gezien? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.