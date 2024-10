The Mortuary Assistant krijgt een fysieke release

The Mortuary Assistant krijgt binnenkort een fysieke release voor de Nintendo Switch. Super Rare Games werkt samen met DreadXP en Darkstone Digital om een gelimiteerde fysieke versie uit te brengen. Er zullen slechts 4.000 exemplaren beschikbaar zijn.

Elke fysieke kopie bevat speciale extra’s, waaronder binnenwerk met artwork, een full-color handleiding, een exclusieve sticker en een set van drie ruilkaarten. De game kwam oorspronkelijk in april 2023 uit in de Nintendo eShop. In The Mortuary Assistant speel je als een afgestudeerde in de uitvaartkunde die een stage heeft bij River Fields Mortuary. Je leert alles over het balsemen en het verzorgen van overledenen. Op een late avond word je gebeld om extra werk te doen. Maar deze lichamen zijn anders… en jij ook. De telefoon gaat, en de uitvaartondernemer aan de andere kant bevestigt dat de geruchten waar zijn. En je kunt niet vertrekken.

Heb jij eerder The Mortuary Assistant gespeeld? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de site van de pre-orders.

Hier nog een keer de afbeelding van de fysieke release.