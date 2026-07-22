[Review] Fitness Boxing 3 (Switch 2) – een redelijke upgrade

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer verscheen alweer in 2024 voor de Switch 2. Hoewel Robert toendertijd niet heel enthousiast werd van de game is er een nieuwe versie voor de Switch 2 en ik moet zeggen dat ik verrast ben door de diepgang. Mocht je het origineel al hebben, dan kun je voor € 9,99 upgraden, zo niet is het spel nieuw voor € 59,99 kopen.

Over de jaren heen heb ik flink wat bewegingsspellen gespeeld, sommigen ook echt wel flink intensief zoals eerdere versies van Just Dance en Beat Saber. De vorige Fitness Boxing spellen spraken mij echter niet zo heel erg aan dus heb die eigenlijk nooit aangeraakt. Fitness Boxing 3 is dus mijn eerste aanraking met de franchise.

In Fitness Boxing 3 draait het natuurlijk vooral om boxen, na een korte introductie en je eerste dagelijkse training opent het spel eigenlijk direct voor jou als spelen. Je kunt je eigen gegevens invullen, je gewenste gewicht en je doelen voor de game. Iedere dag dat je een training doet kun je een stempel verdienen om zo gemotiveerd te raken om je doelen te behalen. Stukje bij beetje leer je verschillende slagen uit te voeren. Van de straight tot een jab of een hoekslag. Des te verder je komt des te beter het spel wordt en ook echt als een work-out gaat aanvoelen.

Naast de standaard trainingen heb je nog de mogelijkheid om Mitt Drills te doen waar je niet op ritme speelt, maar op soorten slagen. Of rek wat uitgebreider met stretches of zelfs wat tai chi. Er zijn verrassend veel mogelijkheden om je work-out in te delen en je conditie te verbeteren, want ja, het is zeker een uitdagende game als je er moeite in steekt.

Switch 2 brengt het naar een hoger niveau

Waar Switch 2 Editions nogal qua kwaliteit verschillen moet ik zeggen dat dit één van de betere is. Natuurlijk heeft de game een hogere resolutie, maar zijn ook wat nieuwe opties. Zo kun je local GameShare gebruiken voor een standard match of een sudden death (nu moet ik zeggen dat dit redelijk stom aanvoelt, aangezien het alleen lokaal werkt). Maar de andere toevoegingen zijn wel goed aangepakt.

Zo kun je een ondersteunde camera gebruiken om jezelf in beeld te tonen om zo je houding in de gaten te kunt houden. Oprecht eindelijk weer een handige toevoeging voor de camera. Daarnaast kun je je skills nog beter trainen met de Advanced Scoring Mode waarbij timing en precisie belangrijk zijn. Hierin is er ook de extra score notering: Perfect+ toegevoegd. Vooral een uitstekende modus voor de perfectionisten.

Tot slot heb je de Boost Up Mode, hierin heb je verschillende rondes waarin iedere ronde je work-out sneller gemaakt wordt. Hierdoor krijg je een steeds lastiger wordende work-out die ook echt wel veel van je vraagt als speler. Dus begin er niet uitgeput aan.

Heerlijke work-out

Fitness Boxing 3 heeft niet veel bekende elementen zoals muziek, maar is een uitstekende work-out die eigenlijk voor iedereen geschikt is. Je kunt alles instellen zoals jij wilt om het spel zo uitdagend te maken als jij wilt. Als je de instellingen goed zet en ook echt meedoet met de bewegingen kun je al veel bereiken met je thuis work-out.