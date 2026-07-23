[Review] Farlands – Vermakelijk maar niet perfect

Ik durf mezelf wel een voormalig Stardew Valley-verslaafde te noemen. Met een paar honderd uur in die game stond ik dan ook te popelen om in Farlands te duiken. Immers wordt die farming sim regelmatig omschreven als ‘Stardew Valley in de ruimte’, en de preview van collega-redactrice Alex klonk veelbelovend. Heeft mijn blootstelling aan deze nieuwe Switch-game gezorgd voor een terugval? Dat lees je in deze review.

Farlands is een farming sim die zich afspeelt in het afgelegen zonnestelsel SR755. Je koopt een verwaarloosde planetoïde met als doel om hier een succesvolle boerderij te starten. Dit verlaten stuk rots heb je helemaal voor jezelf, maar op de nabijgelegen planeten is gelukkig beschaving te vinden – en zaken als grondstoffen die vrij essentieel zijn voor je opkomende imperium. Eén nadeel: een gierige handelsmagnaat is erop gebrand om iedereen uit dit zonnestelsel te verjagen, zodat hij alle planeten leeg kan delven voor grondstoffen. Samen met de burgemeester van buurplaneet Terbin probeer je hier een stokje voor te steken. Dit doe je door aan te tonen dat dit zonnestelsel genoeg te bieden heeft om de bescherming van een onpartijdige organisatie te waarborgen (lees: samples verzamelen van allerlei flora, fauna en meer). Dat lijkt ook meteen het hoofddoel van de game te zijn.

Een creatieve kijk op het genre

In principe is de gameplay vrij gebruikelijk voor farming sims: je speelt van dag tot in-game dag. Je koopt zaadjes, plant en verkoopt gewassen, gaat in de mijnen op jacht naar metalen en mineralen, bouwt relaties op met je medezonnestelselbewoners, houdt je energiemeter in de gaten en breidt je ruimteboerderij steeds verder uit. Echter, het voordeel van een game in een ander sterrenstelsel, is dat je niet gebonden bent aan de aardse standaarden. Daar is in Farlands dus ook zeker creatief gebruik van gemaakt! Denk aan buitenaardse gewassen die op aarde niet bestaan – van exotische vruchten tot een koekjesplant – maar denk bijvoorbeeld ook aan de jaargetijden. Je planeetje heeft namelijk maar drie seizoenen: warm, gematigd, en koud. En de kleuren! In deze andere wereld kan de grond gewoon paars zijn. En hout blauw. Als je iets moet zeggen over Farlands, is het wel dat het kleurenpallet direct in het oog springt. Voeg daar nog de gedetailleerde animatie en fantastische synthy soundtrack aan toe, en het audiovisuele plaatje is compleet.

Een andere interessante toevoeging is de nadruk op ruimtereizen. Voortdurend bezoek je de verschillende planeten in dit zonnestelsel. Elke planeet heeft een andere dag-en-nacht-cyclus. Je moet dus goed de tijd in de gaten houden en rekening houden met reistijden en brandstof voor je ruimteschip. In het begin kost elke enkele reis je een flinke hap uit de dag. Gelukkig kun je wel in je schip overnachten (wat alleen voor de animaties al de moeite waard is), alleen word je dan minder uitgerust wakker. Naarmate je je ruimteschip verder opknapt, gaat dit steeds vlotter. Bovendien heeft je futuristische bolide brandstof nodig. Kieskeurig hoef je niet te zijn – in principe kun je allerlei grondstoffen in de brandstoftank gooien. Dit houdt de drempel om te reizen relatief laag, maar ook weer niet té laag. Ook hier maak je met een paar upgrades flinke stappen, zodat je steeds efficiënter te werk kunt gaan. Mede hierdoor zorgt de game voor een vrij constant gevoel van progressie.

Mist de puntjes op de i nog

Hoewel de gameplay loop vermakelijk is en een redelijk oké-nog-één-dagje-dan-gehalte heeft, mist Farlands voor mij wel een beetje diepgang. Deels in de gameplay zelf, maar ook in de kleine dingetjes eromheen. Het idee is bijvoorbeeld dat dit verlaten zonnestelsel het economisch zwaar heeft, maar tegelijkertijd kun je jouw producten alleen via de shipping bin verkopen, die elke nacht wordt geleegd door de lokale Amazon. Je kunt niks verkopen aan de lokale winkelier (tenzij dit iets is wat je later vrij kunt spelen). Dit doet niets af aan de gameplay, wel aan een stukje immersie in de wereld. Het zit ‘m net in die kleine details.

De game kan daarnaast een paar quality-of-life-upgrades gebruiken om de gameplay wat soepeler te maken. Hopelijk komen die in een later stadium nog. Ook kwam ik diverse bugs tegen. Niks game-brekends, maar wel zeker merkbaar. De verkooptotalen aan het einde van de dag kloppen bijvoorbeeld vaak niet, omdat alleen de bedragen van de oneven items opgeteld lijken te worden. Na een kort verontwaardigingsmomentje en een snelle sessie met de rekenmachine bleek gelukkig dat je totale saldo de volgende dag wel gewoon klopt. De impact is dus beperkt. Phew.

Is dit Stardew 2.0?

Zoals gezegd wordt Farlands regelmatig ‘Stardew Valley in de ruimte’ genoemd. Is dat terecht? Nou, het is in ieder geval niet moeilijk om te zien waarom deze vergelijking zo gauw wordt gemaakt. Het pareltje van ConcernedApe vormde zonder twijfel een inspiratiebron. Er zijn absoluut overeenkomsten te zien. In deze review heb ik geprobeerd om beide games zo min mogelijk met elkaar te vergelijken, maar als je Stardew hebt gespeeld kan ik je bijna garanderen dat je speelt met in je achterhoofd ‘oh, dit vond ik in Stardew beter’ of juist ‘oh, maar dit doet Farlands juist beter’ (*kuch* vissen *kuch*). Gelukkig zijn er dus ook genoeg verschillen, zodat deze game toch zijn eigen identiteit heeft.

Wie van cozy games houdt, zal zich prima een tijdje met Farlands vermaken, al is deze ruimtevariant op het genre wat minder in-depth dan de farming sim van ConcernedApe en zul je sneller uitgespeeld zijn. En dat is niet erg! De game is bewust gemaakt met een kortere speelduur in het achterhoofd. Niet elke farming sim hoeft even uitgebreid te zijn, en Farlands houdt zeker je handje niet vast. Bovendien maakt de game veel goed met zijn creatieve kijk op het genre. Het ruimtereizen en de kleurrijke personages in alle soorten en maten (letterlijk) zijn een leuke toevoeging, en je zult zelfs een paar bekenden tegenkomen als je weleens scifi-films kijkt.

Tot slot

Een nieuwe farming sim-verslaving zal er niet ontstaan, maar ik heb de afgelopen tijd genoeg plezier beleefd met Farlands en ik heb nog niet alles gezien wat de game te bieden heeft. Hoewel de game ondanks de duidelijke Stardew-inspiratie genoeg eigen persoonlijkheid heeft, mist het nog nét even wat afwerking en wat meer diepgang. Desondanks heeft deze farming sim een creatieve invalshoek die de game in ieder geval interessant genoeg houdt om het hoofdverhaal tot het einde uit te spelen. Zoek je een farming sim waarvoor je niet je sociale leven hoeft op te geven, dan is Farlands misschien wel een uitstekende optie.