Datamine onthult einde Mario Kart Tour

In oktober 2023 eindigde Nintendo al de ondersteuning voor nieuwe content van Mario Kart Tour, de mobiele versie van hun populaire franchise. De game die in 2019 oorspronkelijk verscheen had door de jaren heen verschillende nieuwe tracks en personages toegevoegd. Het lijkt er alleen op dat de game aan het einde van zijn leven is. Althans volgens een datamine die op Reddit is verschenen.

Volgens een gevonden tekst in de code die nog zichtbaar is in de app zal de game op 30 september stopgezet worden. Vanaf het moment dat de tekst beschikbaar is zullen Rubies (het geld in de game) niet meer te koop zijn en ook Gold Pass zal geannuleerd worden. Vanaf dan tot het einde zullen er verschillende evenementen gehouden worden in het spel.