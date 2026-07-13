Octopath Traveler I en II krijgen Switch 2-versies

Ontwikkelaar Acquire en uitgever Square Enix onthullen dat de populaire RPG-titels Octopath Traveler deel I en II een Switch 2-versie krijgen. Beide titels zijn al op de Switch te spelen, maar binnenkort verschijnen ook de Switch 2-versies met verbeterde resolutie en framerate. In Japan zijn ze overigens nu al beschikbaar, wij moeten wat langer wachten. Op 1 oktober verschijnen Octopath Traveler I en II bij ons voor de Switch 2. Je kunt de games dan afzonderlijk in huis halen voor €59,99 per stuk, zowel fysiek (waarschijnlijk een gamekeycard) als digitaal. Of je kunt gaan voor een digitale bundel à €74,99.

Voor spelers die al over de Switch-versies van de games beschikken is er slecht nieuws, want er gaat geen mogelijkheid komen om te upgraden naar de Switch 2-versies. Savedate van de Switch-games zijn ook niet compatibel met de Switch 2-versies. Dus eigenlijk is deze aankondiging alleen leuk voor spelers die de games nog willen ontdekken en dat op hun Switch 2 willen gaan doen. Voor die groep: geniet van onderstaande aankondigingstrailer!

Ga jij voor de Switch 2-versies van Octopath Traveler?