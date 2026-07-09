Launchtrailer voor Digimon Story: Time Stranger

Morgen komt Digimon Story: Time Stranger uit voor de Switch en Switch 2. En om dat te vieren heeft Bandai Namco alvast een live action-launchtrailer online gezet. Je kunt hem onderaan bewonderen.

Digimon Story: Time Stranger is een RPG waarin je onder andere monsters moet temmen. Je verkent de diepe band tussen mensen en Digimon in een episch verhaal dat het mysterie onderzoekt van de ineenstorting van de wereld. Ga op avontuur in zowel de menselijke als digitale wereld, verzamel en verzorg meer dan 450 Digimon en vecht samen in turn-based battles. Wie weet heb je onze review al gespot of heb je de demo al geprobeerd. De game blijkt namelijk een goede instap te zijn voor wie deze serie nog nooit gespeeld heeft. Meer informatie vind je hier op de officiële website.